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30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:38:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:38:00

Bangladeş-Hindistan sınırında gerilim

Kaynak: AA

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Bangladeş'in Hindistan sınırında 2 sivil öldürüldü. 2 sivilin Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF) tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Bangladeş'in Hindistan sınırında Bangladeşli iki sivilin, Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF) tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Patgram Polis Karakolu yetkilisi Ömer Faruk, BSF'nin, Bangladeş'in kuzey sınırındaki Lalmonirhat'ın Patgram bölgesindeki Burimari sınırında iki Bangladeşliye ateş açtığını belirtti.

Sınırın Hindistan tarafından gelen gençlerin yasal giriş belgelerinin olmadığını aktaran Faruk, "Evet, olay pazar sabahı gençler yanlarındaki ineklerle Hindistan tarafından dönerken meydana geldi. Vurularak öldürüldüler ve Hindistan Sınır Güvenlik Gücü cesetleri teslim etmedi." dedi.

Faruk, Bangladeş Sınır Muhafızlarının (BGB) cesetlerin alınması için sıkı bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

BSF'nin sınır bölgelerinde ölümcül silahların kullanılmamasına yönelik taahhüdüne rağmen Bangladeş sınırında sivil ölümleri devam ediyor.

BSF tarafından 2018'de 15, 2019'da 43, 2020'de ise en az 35 Bangladeşli sivil öldürüldü.

Etiketler : Ömer Faruk BSF Bangladeş Hindistan
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