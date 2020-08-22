"Bana bulaşmaz demeyin" mesajı verdi, 3 gün sonra hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
İskenderun'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastenede sosyal medya hesabından "Dualarınızı bekliyorum. Şu an itibariyla benim de koronavirüse yakalandığım söylendi ve hastaneye tedavi için yatırdılar. 'Bana bulaşmaz" diye paylaşım yaparak salgına karşı uyarıda bulunan Mustafa Sütlü hayatını kaybetti.
İlçede özel bir şirkette çalışan, sosyalliğiyle tanınan 2 çocuk babası Mustafa Sütlü, koronavirüs belirtileri görülünce hastaneye başvurdu.
Hastanede tedavisine başlanan Mustafa Sütlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarınızı bekliyorum. Şu an itibariyla benim de koronavirüse yakalandığım söylendi ve hastaneye tedavi için yatırdılar. 'Bana bulaşmaz' demeyin. Kıyıdan köşeden vücuda girmiş işte, inşallah atlatırım" mesajıyla durumunu sevenlerine duyurdu ve vatandaşları uyardı.
Mustafa Sütlü, önceki gün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Sütlü, İskenderun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
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- "Bana bulaşmaz demeyin" mesajı verdi, 3 gün sonra hayatını kaybetti