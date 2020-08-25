Baltık Denizi'nde gerilim! Rus savaş uçakları ABD savaş uçağını durdurdu

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25 Ağustos 2020 Salı 15:02:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 15:08:00

Baltık Denizi'nde gerilim! Rus savaş uçakları ABD, İsveç ve Almanya keşif uçaklarının önünü kesti

Kaynak: IHA

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Baltık Denizi'nde gerginlik devam ediyor. Son günlerde yabancı uçakların Karadeniz sınırına girmesini engelleyen Rusya, bu kez de Baltık Denizi'nde ABD, İsveç ve Almanya'nın keşif uçaklarını engelledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ABD’ye ait RC-135, İsveç’e ait Gulfstream ve Almanya’ya ait Lockheed P-3 Orion tipi keşif uçakları, ayrı zaman dilimlerinde Baltık Denizi çevresinin tarafsız sularında keşif uçuşları yaptı.

Rusya’nın radarları tarafından takip edilen keşif uçakları Rusya’nın sınırlarına yaklaşınca Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 savaş uçağı, askeri havaalanından kalkış yaptı. Rus savaş uçağı diğer ülkelerin keşif uçaklarına yaklaşarak sınırlarına yaklaşmasını engelledi.

Yapılan engellemelerden sonra keşif uçakları geriye dönüp Baltık Denizi’nden ayrıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 savaş uçağının önlemesinin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiğini ve yabancı ülkelerin keşif uçaklarının Rusya sınırlarına girmediğini belirtti.

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