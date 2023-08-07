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07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:38:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:38:00

Baltık Denizi'nde etkili olan fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı

Kaynak: AA

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Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi bölgesinde etkili olan fırtınalı hava uçakların rötar yapmasına, feribot seferlerinin durdurulmasına yol açtı.

Letonya'da rüzgarın hızının saatte 108 kilometreye ulaşması sebebiyle ağaçların devrildiği ve bölgede dolu yağışının meydana geldiği bildirildi.

Kuzey Avrupa'da fırtınalı havanın etkili olduğu ülkelerde birçok feribot seferi durdurulurken, uçak seferleri de rötar yaptı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da da itfaiye teşkilatı, halkı park ve ormanlardan uzak durması konusunda uyararak şiddetli rüzgarların ağaçları devirme riskini arttırdığını duyurdu.

Norveç'in güneyinde, yetkililer, şiddetli yağmur ve ani seller nedeniyle meteorolojik uyarıları en yüksek seviyeye çıkardı.

Etiketler : kuzey avrupa baltık denizi fırtına
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