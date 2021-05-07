Balıkçı kavgası her an savaşa dönebilir

Fransız balıkçılar adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulundu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, abluka tehdidi sonrası İngiliz hükümeti Jersey'e 2 donanma gemisi gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise "Misilleme yapacağız" diyerek bölgeye askeri tekne göndereceğini duyurdu. Bu adımların ardından İngiliz medyası da 'silah başına' manşetleri attı.

İngiltere'nin 170 kilometre açığında yer alan Jersey Adası, Fransa'nın ise sadece 22 kilometre açığında bulunuyor.