Bakü'de protesto: Rusya gitsin, Türkiye kalsın

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18 Kasım 2020 Çarşamba 13:40:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 13:40:00

Bakü'de Rus barış gücüne karşı protesto: Rusya gitsin, Türkiye kalsın

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı, Rusya barış gücünü protesto etti. Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünün üstlenen Rus ordusunu protesto eden vatandaşlar, "Rusya git, Türkiye kal" sloganları attı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto ederek, "Rusya git, Türkiye kal" sloganları attı.

DHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı.

"RUSYA GİT, TÜRKİYE GELSİN"

Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti. Protesto eden grup, ellerindeki " Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla " Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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