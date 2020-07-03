  • BIST
    116908
  • Dolar
    6,8562
  • Euro
    7,7091
  • Altın
    391,3450
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Maket uçağını uçurmak için motor desteği istiyor
TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacmi arttı
ABD'den Afganistan barış sürecindeki çabaları için Pakistan'a teşekkür
Filistinli gruplar Gazze'de İsrail'in 'İlhak' planına karşı yürüdü
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı
Kocaeli'de dördüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli isminin verildiği şehirden kaldırıldı
Kars'ta iki aile arasında kavga çıktı: 19 yaralı
İzmir'de orman yangını
ABD'de Evanjelik grupların Trump'a desteği azaldı
Gaziantep Valisi Gül: En çok vaka olan üçüncü iliz
Husiler Arap koalisyon güçlerini Sana'da tıbbi malzeme deposunu vurmakla suçladı
CHP'li İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun 'Haliç temiz' yalanı anında çürüdü!
Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı! Mücadelesi için minnettarız
Koronavirüs kontrolden çıktı! Böylesi daha önce görülmedi
ABD'de polis siyahi kadına yumruk attı
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Başkan Erdoğan Katar'dan ayrıldı
Hindistan'dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Usulünü yerine getirerek İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılır
Rus bütçesinin kaybı 1 trilyon rubleyi aştı
Çavuşoğlu Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü
Adana'da besi çiftliğinde yangın: 7 bin balya saman yandı
03 Temmuz 2020 Cuma 00:36:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 00:36:00

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacmi arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile video konferansla üçlü toplantı yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, demir yolundan taşınan yük hacmine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2020 yılının ilk 6 ayında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacminin 2019'un aynı dönemine göre 3,7 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Aliyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile video konferansla üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun 2017'de hizmete girdiğini, bunun tarihi bir olay olduğunu belirtti.

Bu hatta "Demir İpek Yolu" denilmesinin tesadüf olmadığını ifade eden İlham Aliyev, "Bu proje kıtaları birbirine bağlıyor. Asya ile Avrupa arasında bulunan bir ülke olan Azerbaycan, Avrasya'daki nakliye ve lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunmaktadır. 2020 yılının ilk 6 ayında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacmi, 2019'un aynı dönemine göre 3,7 kat daha fazla" şeklinde bilgilendirme yaptı.

Aliyev, Lapis Lazuli güzergahının 2018'de Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile birleştirilmesinden sonra Afganistan'ın ticari yüklerinin Türkmenistan'a, oradan Azerbaycan'a, daha sonra ise batı yönünde taşınmaya başladığını kaydetti.

Gani, Berdimuhammedov ve Aliyev, başta ulaştırma olmak üzere 3 ülke arasındaki yatırım, ticaret, enerji güvenliği ve telekomünikasyon alanlarında iş birliklerinin geliştirilme olanaklarını da müzakere etti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER