20 Ekim 2020 Salı 11:03:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 11:03:00
Bakanlık açıkladı: Hepsi öldürüldü!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ayrı operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
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