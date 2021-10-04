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04 Ekim 2021 Pazartesi 08:22:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 08:22:00

Bakan Menguş, çıkan haberleri doğruladı: Bu küçük bir başlangıç

Kaynak: AA

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Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, sınırlı sayıda paralı askerin ülkesini terk ettiğini açıkladı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, sınırlı sayıda paralı askerin ülkesinden çıktığını belirtti.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Kuveyt ziyareti kapsamında Kuveytli mevkidaşı Ahmed en-Nasır es-Sabah'la bir araya gelerek ortak basın açıklaması düzenledi.

Menguş, bazı paralı askerlerin ülkesinden çıktığına ilişkin haberlerin doğruluğunu teyit ederek, bunun küçük bir başlangıç olduğunu söyledi.

Paralı askerler konusunun problemli olduğuna dikkati çeken Menguş, "BM öncülüğündeki 5+5 Ortak Askeri Komitesinin planına ve bir takvime göre tüm paralı askerlerin Libya topraklarından çıkmasını umuyoruz." dedi.

Menguş, ayrıca ülkesindeki parlamento ve başkanlık seçimlerinin aynı zamanda yapılması için çalıştıklarını belirtti.

Libyalı Bakan, Kuveyt'in Ulusal Birlik Hükümetine (UBH) desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- KUVEYT'TEN LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ VE HÜKÜMETİNE DESTEK

Kuveytli Bakan Sabah ise iki ülke arasında, bölgesel ve uluslararası arenadaki pek çok meselede vizyon uyumu olduğuna işaret etti.

Sabah, ülkesinin "Libya Başkanlık Konseyi'ne ve ulusal bir uzlaşıya göre oluşturulan UBH'ye desteğini" vurguladı.

Konuşmasında, Cezayir-Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi krizine çözüm için Kuveyt öncülüğündeki girişime de değinen Sabah, "Arap halklarının çıkarları konusunda liderlerimizin bilgeliğine güveniyoruz, önümüzdeki günlerde bu bilgeliğin yansımasına tanık olacağız." dedi.

Ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmeyen Menguş Kuveyt'te, Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ve Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ile bir araya geldi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, görüşmeler kapsamında iki ülke arasındaki ortak iş birliğinin güçlendirilmesi, Kuveyt'in Libya'nın istikrarına yönelik desteği ve dış müdahalenin reddedilmesi konuları ele alındı.

LİBYA'DAKİ DURUM

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılırken, bu süre 23 Ocak'ta doldu. Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

Etiketler : Libya Dışişleri Bakanı İsviçre Necla el-Menguş Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabahİ
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