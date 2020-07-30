Koronavirüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Dünya yeni tip koronavirüse çare bulmaya çalışırken, bir taraftan da ikinci dalgaya yakalanmamaya çalışıyor.

Yasakların kaldırılması sonrası çoğu ülkede ikinci dalga baş gösterdi. Almanya'da günlük vaka sayıları tekrar 900'lere dayanırken, İspanya tekrar 2000 rakamı gördü. Fransa, İspanya, Belçika, Lüksemburg ve Hırvatistan'daki vaka artışı yetkilileri harekete geçirdi. İsrail'de salgının başlangıcında bile görülmeyen vaka sayıları gelmeye devam ederken, İran ikinci dalgayı en sert yaşayan ülkelerden biri olmuş durumda. ABD ile Orta ve Latin Amerika ülkeleri ise henüz ilk dalganın etkisi altında. Asya ülkelerinde de durum farksız değil. Çin ve Güney Kore'de ikinci dalga endişesi devam ederken, Bangladeş, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde günlük vaka sayılarında ciddi artış var.

TÜRKİYE DAHA İLK DALGANIN ETKİSİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu ile yapılan görüşmeden sonra yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin ilk dalgayı henüz atlatmadığını dile getirdi. Türkiye'nin şu an ikinci bir dalga içinde olduğunun söylenemeyeceğini vurgulayan Koca, şu bilgileri verdi: "Birinci dalganın etkisinin halen devam ettiğini ve bazı illerimizde İstanbul, İzmir gibi pikini tamamladığını ama Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerimizde bu pikin hatta bazı illerde yer yer yeni başladığını ve giderek arttığını görüyoruz. O illerimizde de valilerimizin başkanı olduğu hıfzıssıhha kurulları gerektiğinde radikal önlemleri alma konusunda zaten yetkili. Bu anlamda da vatandaşımızla iyi iletişimde bulunarak, bölgesel tedbirleri her zaman alabilirler ve almalıyız."

İKİNCİ DALGADA VAKA VE ÖLÜM REKORU

Avustralya'da son 24 saatte 744 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 13 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakamlar salgının başladığı tarihten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde 4 milyon 98 binden fazla test yapıldı, virüse yakalananların sayısı 16 bin 295'e, aktif vaka sayısı da 5 bin 977'ye çıktı. Kovid-19 teşhisi konulan 9 bin 619 kişi sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 189'a yükseldi.

ÜLKE ÜLKE SON DURUM

ABD, BREZİLYA VE HİNDİSTAN'DA İNANILMAZ VAKA SAYILARI

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 105, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.

ABD son 24 saatte 66 bin 921, Brezilya'da 70 bin 869, Hindistan'da ise 52 bin 249 vaka görüldü. Bu ülkelerdeki toplam can kaybı ABD'de 153 bin 840'a, Brezilya'da 90 bin 188'e, Hindistan'da ise 35 bin 3'e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 485 artarak 45 bin 361'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı ise 5 bin 752 artışla 408 bin 449 yükseldi.