Bakan Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme

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12 Ağustos 2022 Cuma 00:04:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 00:05:00

Bakan Koca: Özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin yayınlanmasına az kaldı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin yayınlanmasına az bir süre kaldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" ifadesini kullandı.

Öte yandan yönetmelik için " 'Resmi Gazete'nin sağlık çalışanlarının beklentisini bu kadar iyi ifade eden bir başka sayısı belki de olmamıştı' Sizden önce okuyanlar böyle diyor" sözlerine yer verdi.

Bakan Koca, yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini söylemişti

Sağlık Bakanı Koca, daha önce gazetecilerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusuna, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" yanıtını vermişti.

Koca, sosyal medya hesabından daha önce de "Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz" paylaşımını yapmıştı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Carpe diem sosyal medya
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