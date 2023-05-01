VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KAAN ile Türkiye havacılıkta seviye atlayacak
Galatasaray'da savunma alarm veriyor
Jorge Jesus kupada rotasyona gidecek
Milli kanatlardan gövde gösterisi
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da operasyonlar tamamlandı
Fenerbahçe deplasman başarısıyla dikkat çekiyor
01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:38:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:38:00

Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da operasyonlar tamamlandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu, 'Sudan'da operasyonlar tamamlandı. 1763 Türk Sudan'dan tahliye edildi. Gelecek taleplere göre ilave operasyon olabilir' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmaların devam ettiği Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya'nın Kepez ilçesinde Dr. Gönül Peçen-Dr. Ahmet Peçen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans helikopter iniş alanı açılışı programında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "An itibariyle Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı. Vatandaşlardan gelecek yeni taleplere göre ilave operasyonlar olabilir" sözlerine yer verdi.

Etiketler : çavuşoğlu operasyon sudan
Üzerinde taşıdığı uğurları var

Üzerinde taşıdığı uğurları var
Tekli yerine albüm

Tekli yerine albüm
'Karanlık' Gece'den aydınlığa

'Karanlık' Gece'den aydınlığa
Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede

Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede
Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor

Cengiz Kurtoğlu: Oyuncular daha çok boşanıyor
Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden
Kaşlarım en büyük travmamdı

Kaşlarım en büyük travmamdı
Hadise'ye benzetildi

Hadise'ye benzetildi
Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX