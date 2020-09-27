Türkiye Azerbaycan için harekete geçti

27 Eylül 2020 Pazar 12:32:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 13:07:00
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Kaynak: AA
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alındı.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alındı.
Ajanslara düşen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının ele alındığı belirtildi.
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