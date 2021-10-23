Bakan Çavuşoğlu, BM Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

23 Ekim 2021 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 14:45:00
Bakan Çavuşoğlu, Kore Savaşı şehitlerinin yattığı BM Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin Busan şehrindeki Kore Savaşı'nda şehit düşen Türk askerlerinin yattığı Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'na (UNMCK) ziyaret gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Busan'daki BM Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek burada yatan şehit Türk askerlerine dua ettiklerini bildirdi.
Şehitlikte düzenlenen törende anıta çelenk bırakan Çavuşoğlu, anıt ve müze ziyaretinin ardından şeref defterini imzaladı.
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