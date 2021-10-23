Bakan Çavuşoğlu, BM Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, Kore Savaşı şehitlerinin yattığı BM Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Busan'daki BM Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek burada yatan şehit Türk askerlerine dua ettiklerini bildirdi.

Şehitlikte düzenlenen törende anıta çelenk bırakan Çavuşoğlu, anıt ve müze ziyaretinin ardından şeref defterini imzaladı.