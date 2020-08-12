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12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:06:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:06:00

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Doğu Akdeniz'i görüştü

Kaynak: AA

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü.

Çavuşoğlu'nun Reinsalu ve Haavisto ile görüşmelerinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

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