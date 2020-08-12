12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:06:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:06:00
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Doğu Akdeniz'i görüştü
Kaynak: AA
ABONE OL
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü.
Çavuşoğlu'nun Reinsalu ve Haavisto ile görüşmelerinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
- 'Patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığı tahmin ediliyor'
- ABD temmuzda 63 milyar dolarlık bütçe açığı verdi
- Gazze'den İsrail tarafına yeniden 'yanan balonlar' gönderilmeye başlandı
- Pençe Kaplan Operasyonu ile 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
- Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Doğu Akdeniz'i görüştü
- Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'dan 'yeni hükümet' için uluslararası baskı iddiası