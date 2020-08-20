Bakan Çavuşoğlu, eski Kenya Dışişleri Bakanı Muhammed ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, eski Kenya Dışişleri Bakanı Muhammed ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Muhammed, Çavuşoğlu'ndan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü için destek istedi.