20 Ağustos 2020 Perşembe 19:35:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 19:43:00
Bakan Çavuşoğlu, eski Kenya Dışişleri Bakanı Muhammed ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Kenya Dışişleri Bakanı Amina Muhammed ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Muhammed, Çavuşoğlu'ndan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü için destek istedi.
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