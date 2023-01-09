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09 Ocak 2023 Pazartesi 18:13:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 18:13:00

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu ofisinin açılışına katıldı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunun yeni kançılaryasının açılışına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun şehir merkezinde Portside Binası'ndaki ofisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye-Güney Afrika arasında düzenli şekilde artan ticaret hacmine dikkati çekerek, "Bir önceki seneye göre geçen sene ikili ticaret hacmimiz yüzde 50 artarak 3 milyar dolara çıktı ancak potansiyel çok daha fazla. Ben inanıyorum ki ileride 10 milyar dolarlardan bahsedeceğiz. Bu rakamı daha da arttıracak potansiyelimiz var." dedi.

Bunun için iki ülkenin birlikteliğini daha da sıkılaştırması gerektiğine değinen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz buna varız. Türkiye olarak tüm Afrika ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çok çalışmak, önceliklerimizden bir tanesi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Güney Afrika arasında ilişkilerin tarihi köklerine dikkati çekerek, "Cape Town Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını yaparak bu değerli tarihi mirasa da sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

THY'nin her gün gerçekleştirdiği İstanbul-Cape Town seferleriyle Türk ve Güney Afrikalılar arasındaki temasları arttırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Yakında Maarif Vakfımız da Cape Town'da bir Türk okulu açarak aramızdaki bağları daha da güçlendireceğiz. Cape Town Başkonsolosluğumuz da Güney Afrika ile işbirliğimizin geliştirilmesine katkıda bulunacak." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Bir Afrika atasözü: 'Yolun uzunsa birlikte yürümelisin' diyor. Güney Afrika ile asırlar süren dostluk yolculuğumuz 'Afrika Şehirlerinin Annesi' olarak anılan Cape Town'da başlamıştı. İlişkilerimizde yeni hedeflere de birlikte yürüyerek ulaşacağımıza inanıyorum." görüşüne yer verdi.

Western Cape Eyalet Başbakanı Alan Winde da başkonsolosluk kançılaryasının açılışından duydukları memnuniyeti dile getirdi, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişimin heyecan verici olduğunu vurguladı.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu Başkonsolosluğu Western
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