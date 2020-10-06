Azerbaycan'a kritik ziyaret! Çavuşoğlu, Aliyev ile bir araya geldi

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06 Ekim 2020 Salı 13:03:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 13:09:00

Azerbaycan'a kritik ziyaret! Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket ettiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu’nun temasları kapsamında Dağlık Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de görüşeceği kaydedildi.

Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

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