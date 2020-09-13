Bakan Akar ve komuta kademesi kritik noktada!

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13 Eylül 2020 Pazar 11:08:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 12:12:00

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Kaş'ta

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Topçu Yüzbaşı Ertuğrul Aker'i anma törenine katılıyor. Bakan Akar, "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Antalya Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı.

Bakan Akar açıklamasında, 'Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız. Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi. Biz her zaman diyalogdan yanayız, siyasi çözümden yanayız. Ne gerekiyorsa yaptık, yapamaya da devam ediyor' dedi.

AKER VE ERDİL ANILDI

Bölgede görev yapan kahraman çavuşlar Mustafa Ertuğrul Aker ve Yusuf Ziya Erdil'in anma törenlerine katılan Akar ve komuta kademesi anıta çelenk bıraktı. Akar programın ardından vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti.

YUNANİSTAN O NOKTADA KAYALIKLARI SİLAHLANDIRIYOR!

Akar ve komuta kademesinin ziyaret ettiği kritik noktada günlerdir hukuka aykırı biçimde Yunanistan'un kayalıkları silahlandırması tartışılıyordu.

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