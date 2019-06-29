Bahreyn’e Filistin öfkesi

İsrail-Filistin barış planının görüşüldüğü Bahreyn’de, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin “İsrail’le iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” sözleri Bağdat’ta protesto edildi. Protestocular, Bahreyn Büyükelçiliği’ne baskın düzenledi. Elçilik binasının avlusuna kadar giren yaklaşık 200 protestocu, Bahreyn bayrağını indirerek yerine Filistin bayrağı astı. Polis göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Irak İçişleri Bakanlığı, olaya ilişkin 54 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırı nedeniyle Bağdat büyükelçisini geri çağıran Bahreyn, Irak'a protesto notası verdi.