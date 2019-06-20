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20 Haziran 2019 19:18 | Perşembe

"Bahreyn Çalıştayı provokatif bir adım"

Bahreyn Çalıştayı'nı "provokatif bir adım" olarak nitelendiren Ebu Rudeyne, "Buna benzer provokatif adımlar, bölgede zaten fitili ateşlenmiş olan gerilimi daha da arttıracaktır. Belki de birçoğundan dönülmeyecek noktalara sevk edecektir." dedi.

Filistin yönetimi, ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayını "stratejik bir hata" olarak değerlendirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, "Bu çalıştay stratejik bir hata. Asıl hedefi siyasi çözümden kaçınmak. Zira, İsrail-Filistin meselesine dair birçok defa sadece 'ekonomik barış' adı altında çözümler sunuldu ve başarısızlığa uğradı. Bu durum, hala devam etmekte olan çeşitli afetlere ve savaşlara yol açtı." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, yanıltıcı başlıklarla sunulan önerilerin Arap ülkeleri ile İsrail arasında "bedelsiz bir normalleşmeyi" de beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, "Yanıltıcı başlıklarla yapılan girişimler, İsrail'in ilk adım olarak Arap topraklarından çekilmesini öngören Arap Barış Girişimi'nin maddeleri uygulanmadan İsrail ile Arap ülkeleri arasında bedelsiz bir normalleşmeye yol açıyor." diye konuştu. 

"Bahreyn Çalıştayı provokatif bir adım"

Bahreyn Çalıştayı'nı "provokatif bir adım" olarak nitelendiren Ebu Rudeyne, "Buna benzer provokatif adımlar, bölgede zaten fitili ateşlenmiş olan gerilimi daha da arttıracaktır. Belki de birçoğundan dönülmeyecek noktalara sevk edecektir." dedi.

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Bahreyn Çalıştayı’nın "ölü doğacağını" söyledi.

"Bize yardım etmek isteyen, bizi kuşatmaya almaz"

İşgal altındaki Batı Şeria'da bazı projelerin açılış törenine katılan Iştiyye, burada yaptığı konuşmada, "Birkaç gün sonra Bahreyn Çalıştayı yapılacak. Buradan bu çalıştayın gülünç bir gösteri olduğunu, sonuçlarının yararsız ve düşük profilli olacağını yineliyoruz." dedi.

Iştiyye, Filistinli tarafların çalıştaya katılmayacağını yineleyerek, "Biz bu çalıştaya asla katılamayacağız. Katılmayacak olmamız, ölü doğacak olan bu çalıştayın meşruiyetini de ortadan kaldıracaktır. Bize yardım etmek isteyenler, bizi kuşatmaya almaz, Kudüs'teki hastanelere ve mülteci kamplarındaki halkımıza yardımları durdurmaz." ifadelerini kullandı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi ise çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere "boykot" çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

AA

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