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20 Haziran 2019 14:20 | Perşembe

'Bahreyn Çalıştayı Filistin davasına yönelik bir komplodur'

Iraklılar ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını Filistin davasına karşı bir komplo olarak görüyor.

ABD ve Bahreyn'in iş birliğiyle 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına ilişkin düşüncelerini AA muhabiriyle paylaşan Iraklılar, bu girişimin asıl olarak ABD ve İsrail'e yarayacağı, Filistin halkı ve Arap dünyasına fayda sağlamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin hiçbir zaman bölge ve Filistin davasına hizmet edecek adımlar atmayacağını dile getiren gazeteci Ammar Ubudi, "Bahreyn Çalıştayı da Filistin davasına saldırıların ve ihlalin devamı olacak. Ancak Filistin halkı bu oyunu bozacak ve kabul etmeyecek." dedi.

Filistin davasının selameti için bu girişime karşı çıkılması gerektiğini belirten Ubudi, "Bu konudan bir sonuç çıkarsa mutlaka Arap dünyası ve Filistin halkının zararına olacaktır." ifadesini kullandı.

"Filistin davası ve halkını bitirmek istiyorlar"

Bağdatlı Ebu Saad el-İraki (72) de birçok Arap liderinin vatanına bağlılığı olmadığını savunarak, "Bahreyn'de yapılacak ve daha önceleri yapılan bu tür çalıştay ve toplantılar, Arap dünyası açısından utanç vericidir. Bu, ayrıca Filistin davasına yönelik bir komplodur ve bu davayı siyonist yönetim uğruna eritmeyi amaçlıyor." diye konuştu.

Bahreyn'de düzenlenecek çalıştayın ABD ve İsrail'in projesi olduğunu söyleyen İraki, "Bu çalıştay hiçbir fayda sağlamaz. Filistin davasıyla halkına, Arap dünyası ve uluslararası topluma da hizmet etmez. Bu çalıştayla Filistin davası ve halkını bitirmek istiyorlar." dedi.

Aktivist Amir Şammari de çalıştayın öncelikli olarak ABD ve İsrail'in çıkarlarına hizmet edeceği ve bunun bölgeye ciddi zararları olacağı görüşünü paylaştı.

"Irak, Iraklılarındır Filistin de Filistinlilerindir"

Sözlerine "Irak, Iraklılarındır Filistin de Filistinlilerindir." diye başlayan Bağdatlı esnaf Hazim Casim ise Manama'da yapılacak çalıştaya tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu çalıştay gerçekten Filistinlilere mi yoksa İsrail'in genişleme politikası ve ekonomisine mi hizmet edecek?. Hiçbir parçaya ayrılmadan Filistin'in Filistinlere geri verilmesi lazım. Ekonomik çalıştaylar, Arap halkına yarar sağlamaz. Belki bazı Arap liderlerinin çıkarına hizmet eder, o ayrı ama halka değil."

Irak, çalıştaya katılmayacak

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu konferansla ilgilenmiyoruz ve katılmayacağız." demişti.

Sahhaf, Irak'ın Filistin halkının hakkı ve davasına yönelik prensipleri ile tutumunda değişiklik olmadığını vurgulamıştı.

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı ve ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak değerlendirilen çalıştaya, Filistin tarafı katılmıyor.

Filistin yönetimi başta olmak üzere, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi birçok fraksiyonun boykot çağrısına rağmen Manama'da düzenlenecek çalıştaya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Ürdün, Mısır ve Fas'ın katılacağı açıklanmıştı.

(AA)

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