Baharat Kızlar film oluyor

SENEYE VİZYONDA

Yapım şirketi Paramount’un beyazperdeye aktaracağı filmin prodüksiyonunu, grubun menajeri Simon Fuller yapacak. Senaryosunu Karen McCullah ve Kiwi Smith’in yazacağı filmin yönetmeninin kim olacağı henüz açıklanmadı. Baharat Kızlar’ın animasyonu 2020’de gösterime girecek.