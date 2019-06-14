14 Haziran 2019 08:00 | Cuma
Baharat Kızlar film oluyor
90’lı yılların en popüler müzik gruplarından ve geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelerek konserler vermeye başlayan Spice Girls'ün (Baharat Kızlar) hikayesi animasyon film oluyor.
SENEYE VİZYONDA
Yapım şirketi Paramount’un beyazperdeye aktaracağı filmin prodüksiyonunu, grubun menajeri Simon Fuller yapacak. Senaryosunu Karen McCullah ve Kiwi Smith’in yazacağı filmin yönetmeninin kim olacağı henüz açıklanmadı. Baharat Kızlar’ın animasyonu 2020’de gösterime girecek.
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