Bagel out simit in
Türklerin vazgeçilmez lezzetlerinden simit, New York’luların meşhur bagel sandviçlerinin yerini almaya başladı. ABD’nin en çok okunan gazetesi Wall Street Journal, simidin, sandviçlerin tahtını yerinden edeceğini yazdı.
KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİ
Dünyanın en kozmopolit kentlerinden biri olan ABD’nin New York kentinde yaşayanların gündeminde simit var. Türklerin vazgeçilmez sokak lezzetlerinden olan simidi keşfeden New Yorklular, son dönemlerde bu tattan vazgeçemez oldu. Yemek kültürü konusunda farklı kültürlerin bir araya geldiği metropolde çalışanların sabahları işe gitmeden önce büfelerden satın aldığı bagel türü sandviçlere yeni bir rakip olarak lanse edilen simit, ABD basınında da gündem oldu.
‘BULUNMAZ BİR LEZZET’
Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, simit hakkında kapsamlı bir analiz haber yayımladı. Haberde “Simit New York’ta rakibi bagel’ı yerinden edecek” başlığı kullanıldı. Simidin son dönemlerin favorisi olduğu ifade edilirken, kentin birçok farklı noktasında simit dükkanları açıldığı da belirtildi. Düğün organizatörü Jose Rolon ise “New York bagel'ini her yerde bulabilirsiniz ama bunun gibi bir lezzeti bulamazsınız” ifadelerini kullandı.
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