Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarındaki el-Cadiriye bölgesinde yer alan bir eve Katyuşa füzesi düştüğü bildirildi. Füzenin ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarındaki el-Cadriye bölgesinde bulunan bir eve düştüğü belirtilirken, herhangi bir can kaybına yol açmadığı aktarıldı.

İHA