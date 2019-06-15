15 Haziran 2019 14:12 | Cumartesi
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü
Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesinin düştüğü belirtildi.
Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarındaki el-Cadiriye bölgesinde yer alan bir eve Katyuşa füzesi düştüğü bildirildi. Füzenin ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarındaki el-Cadriye bölgesinde bulunan bir eve düştüğü belirtilirken, herhangi bir can kaybına yol açmadığı aktarıldı.
İHA
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