Bağdat Yeşil Bölge'de çatışmalar arttı

Yeşil Bölge'de güvenlik güçleriyle Sadr'a bağlı milisler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda havan topu ve diğer ağır silahlar da kullanılıyor.

Güvenlik güçleri ve Sadr'a bağlı kişiler arasında yaralıların olduğu ifade edildi.

Öte yandan yerel medyada, silah seslerinin sürdüğü Yeşil Bölge'ye havan topu düşmesinin ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durması çağrısı yapmıştı.