VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu, yerli ve milli pasaportun üretimini başlattı
Marmara Bölgesi'nde yarın için sağanak uyarısı
Afganistan, ABD'siz ilk yılı geride bıraktı
Bağdat Yeşil Bölge'de çatışan Sadr destekçileri: İran destekli kişiler bize saldırıyor
Fosil yakıtlara destek, iklim taahhütlerine rağmen iki katına çıktı
Diyarbakır'dan Hollanda'ya yıllık 50 bin metrekare temperli cam ihraç ediliyor
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Şi Cinping'in Riyad ziyaretinin bölgedeki ABD-Çin rekabeti için anlamı
Turizmde salgın sonrası en yoğun sezon yaşanıyor
Başkan Erdoğan: Yeni destanlar yazacaksınız
Başkan Erdoğan, Devlet Mezarlığı'nda konuşuyor
Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
"Türkiye'yi engelleyemeyecekler"
TEKNOFEST Karadeniz kapılarını ziyaretçilere açtı
100 yıllık bağımsızlık destanı: Büyük Taarruz
Gıda fiyatlarını düşürecek yeni hamle! Yüzde 75 devlet desteği verilecek
Ucuz konutta 3 adım! İşte TOKİ evlerinde yeni detaylar
Hangi şehirlere yağmur yağacak? Meteoroloji açıkladı
"Bayraktar Kızılelma" için bir ilk!
İstanbulluların dikkatine! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
"Başkan Erdoğan olmasaydı..."
TEKNOFEST'te heyecan dorukta
Yunanistan'ın S-300 hainliği ortaya çıktı
30 Ağustos 2022 Salı 12:40:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 13:04:00

Bağdat Yeşil Bölge'de çatışan Sadr destekçileri: İran destekli kişiler bize saldırıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı ağır silahlarla donatılmış kişilerle hükümet güçleri ve onlara destek veren İran destekli Haşdi Şabi milisleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Bağdat'taki hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'deki çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor. Sadr destekçisi kişiler, kendilerine Yeşil Bölge içerisinde silahlarla saldıranların İran destekli milisler olduğunu söylüyor. Söz konusu çatışmalarda Yeşil Bölge'deki binaların üzerinde keskin nişancıların da bulunduğu ifade edildi.

Çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişi hayatını kaybederken, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Irak hükümeti, siyasi liderler ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu'ndan yapılan sükunet ve silahları bırakma çağrıları ise henüz yanıt bulmuş değil. Şii dini ve siyasi lider Sadr ise dün silahlar susana kadar açlık grevine başladığını duyurmuştu. Ancak liderlerinin şiddete son verilmesi çağrısı da sokakta savaşan destekçileri nezdinde karşılık bulmadı.

"RPG-7 dahil her türlü orta ve ağır silahlar taşıyoruz"

AA muhabirine konuşan Sadr destekçisi silahlı kişi Nasir Matrud, "Önce Koordinasyon Çerçevesi ve Nuri Maliki yandaşları tarafından bize ateş açıldı. Onlar, sandalyelerini korumak için Irak'ta bu kaosu yarattı. Onlar için gençler, çocuklar ve kamu mallarının hiçbir önemi yok." dedi.

Diğer bir Sadr yanlısı silahlı kişi Abu Karrar da, dün barışçıl şekilde hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdiklerini belirterek, "Hiçbir kimse bizden silah taşımıyordu ancak İran destekli milisler bize ateş etmeye başlayınca bize de askeri liderlikten silah taşıma talimatı geldi, RPG-7 dahil her türlü orta ve ağır silahlar taşıyoruz. En küçük silahımız kalaşnikoftur." diye konuştu.

İran'dan silahlı kişilerin de kendilerine saldırdıklarını iddia eden Abu Karrar, "Elimizde telsiz cihazlarımıza Farsça konuşan kişilerin sesi yakalanıyor." ifadelerini kullandı.

Elinde mermi kovanı taşıyan Sadr'ın genç destekçisi Zeynelabidin İmara da, "Barışçıl olarak başladığımız gösterilerimizde bizi silah taşımaya zorladılar. Bu bir halk devrimidir. İran ve Devrim Muhafızları milisleri bizi vuruyor ama onlara ve destekledikleri grupları buralardan süpüreceğiz." şeklinde konuştu.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı.

Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurmuştu. Ülkedeki devlet kurumları da tatil edildi.

Etiketler : Yeşil Bölge Irak Ortak Operasyonlar İRAN
Cem ile askerlik hatırası

Cem ile askerlik hatırası
Tacizci isyanı: Senden rahatsız oluyorum

Tacizci isyanı: Senden rahatsız oluyorum
Ben 13 oğlum 14

Ben 13 oğlum 14
Cihangir'i özlemişim

Cihangir'i özlemişim
Afra'nın ‘Yalı Çapkını' heyecanı

Afra'nın ‘Yalı Çapkını' heyecanı
Özlem içeren paylaşım

Özlem içeren paylaşım
İkinci sezona onay

İkinci sezona onay
Üçüncü kez ayrıldılar

Üçüncü kez ayrıldılar
‘Cennetin çocukları' ile dönüyor

‘Cennetin çocukları' ile dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes