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09 Ocak 2021 Cumartesi 11:13:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 11:13:00

BAE'nin Türkiye'yi hedef gösteren sözlerine Katar'dan sert tepki

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Katar, Türkiye'yi hedef alan BAE Bakanı Enver Gargaş'ın açıklamalarına karşılık, 'Doha, uzlaşıyı bozma girişimlerine yüz vermeyecektir' sözleriyle sert tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Ofisi Müdürü Ahmed er-Rumeyhi, ülkesinin Körfezin geleceği ve birliğine olumlu baktığını söyledi.

AA'nın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın açıklamalarına karşı Twitter hesabından cevap veren Rumeyhi, "Körfez'deki olumlu uzlaşı havasının bozulması için marjinal girişimlerin olmasının beklendiğini" belirtti.

Uzlaşıyı bozma girişimlerine yüz vermeyeceklerini belirten Rumeyhi, "Maalesef Enver Gargaş gibi yetkili bir devlet bakanı uzlaşı için gösterilen çabalara layık olmayan açıklamada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Amerikan CBC televizyon kanalına geçen perşembe açıklama yapan Gargaş, diplomatik ilişkilerin tamamıyla geri dönmesinin zaman alacağını, bunu da Katar'ın İran, Türkiye ve İslamcı aşırı cemaatlerle gelecekte kuracağı ilişkilerine bağlı olduğunu dile getirmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde bir araya gelmişti.

El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.

Etiketler : katar bae türkiye
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