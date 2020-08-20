  • BIST
    1126.8
  • Dolar
    7,3255
  • Euro
    8,6941
  • Altın
    458,3690
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halid Meşal: İsrail normalleşme bahanesiyle Arap ülkelerini kendi çıkarı için kullanmak istiyor
Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Objektif ve dürüst olmalıdır
Sırbistan, Kuzey Makedonya sınırına tel örgü çekmeye başladı
Trump, ABD askerlerinin Irak'tan hızlı şekilde çıkarılacağını söyledi
ABD, Belarus'ta seçimlerden sonra yaşananları kınadı
EGM'den Ankara Kuşu'nun paylaşımındaki iddialara yalanlama
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Macron'dan AB'ye 'arabuluculuk' teklifi
İngiltere'den flaş karar! Güvenli listeden çıkarıldılar
Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Sömürgecilik suçları Fransa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardı
Çin'de kömür madeninde patlama: 7 ölü
BAE'nin İsrail'deki büyükelçiliği Tel Aviv'de olacak
Başkan Erdoğan müjdeyi yarın saat 15.00'te açıklayacak
Bakan Çavuşoğlu, eski Kenya Dışişleri Bakanı Muhammed ile görüştü
Libya'daki ihlalleri araştıracak BM heyeti belli oldu
MSB duyurdu: Bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü
Görevlerinden uzaklaştırılan polislere sosyal medyadan destek
Borsa, 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı
Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı
ABD'den Esed rejimi yetkililerine yeni yaptırımlar
Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı
Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmeleri Cenevre'de başlayacak
Ankara Valiliğinden mangal kararı: Belirli alanlar dışında yasaklandı
20 Ağustos 2020 Perşembe 20:04:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 20:15:00

BAE'nin İsrail'deki büyükelçiliği Tel Aviv'de olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin İsrail ile yaptığı anlaşma neticesinde büyükelçiliklerinin Kudüs'te değil Tel Aviv'de olacağını, F-35'leri satın almak için de ant içtiklerini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, BAE'den video konferans ile ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'in programına katılarak İsrail-BAE normalleşme anlaşması hakkında konuştu.

Moderatörün, Abu Dabi yönetiminin İsrail ile anlaşmasındaki kazanımlarının ne olduğu sorusuna Gargaş, "En somut kazanım, Filistin topraklarının ilhakının durdurulması oldu." iddiasında bulundu.

İsrail hükümetinin kesin bir dille ilhakın durdurulmasına yönelik taahhüt verdiğini dile getiren Gargaş, "Bu da çözüm arayışı için sizlere fırsat tanıyor. Arap Barış Girişimi'ne de dikkatlice bakarsanız, bunun iki devletli çözüm önerisi olduğunu göreceksiniz. İki devletli çözüm önerisine en büyük tehlike de ilhaktı." dedi.

Anlaşmanın uzun vadede de kazanımları olduğunu ileri süren BAE'li Bakan Gargaş, "Kesinlikle bu adım fırsatlar doğuracaktır. Ekonomimiz İsrail'inkinden daha büyüktür. İsrail'in burada (BAE) büyük fırsatları var." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN F-35 SATIN ALMA TALEBİ

Gargaş, "İsrail ile anlaşma BAE'nin ABD'den F-35 savaş uçağı almasının önünü açtı mı?" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"BAE açık bir şekilde F-35 savaş uçaklarını istediğini dile getirmişti. İlk talebimiz 6 yıl önceydi. Bu masada olan bir şey. Yasal talebimiz masada ve onu almak için yemin ettik. ABD'den silah taleplerimiz daha önceydi, bu anlaşmayla bir alakası yok."

Moderatörün "BAE'nin büyükeçiliği Kudüs'te mi, yoksa Tel Aviv'de mi olacak?" sorusuna ise Gargaş, "Uluslararası konsensüsün bir parçası olarak iki devleti çözüm taahhütüne bağlıyız. Büyükelçilik Tel Aviv'de olacaktır. Bu gayet nettir." yanıtını verdi.

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER