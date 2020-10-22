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22 Ekim 2020 Perşembe 11:56:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 11:56:00

BAE'nin İsrail ile anlaşmasının altında ''ABD'nin kurtarma operasyonu var'' iddiası

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Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) 70 yıllık politikasını değiştirerek İsrail'i tanımaya götüren sürecin, Yemen'de düşen BAE helikopterinden sağ kurtulan kraliyet ailesine mensup bir askerin ABD güçleri tarafından kurtarılması ile başladığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, 11 Ağustos 2017'de Yemen'e operasyon düzenlemek üzere ülkenin hava sahasına giren BAE helikopteri bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterdeki 3 asker ölürken, aralarında BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in yeğeninin de bulunduğu 7 asker ise olaydan yaralı kurtuldu.

Helikopterin düştüğü Yemen topraklarına kurtarma operasyonu düzenleyemeyen BAE'nin ABD'den yardım istediği ve Amerikan ordusunun ise birkaç saat içinde bölgeye kurtarma operasyonu düzenlediği iler sürüldü.

Gazetenin haberine göre, bu operasyonun göbeğinde BAE'deki kraliyet ailesi ile yetkisinin dışında ilişkiler geliştirdiği gerekçesiyle görevden alınan ve daha sonra ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde bir göreve atanan dönemin ABD'nin Abu Dabi Askeri Ataşesi Tümgeneral Miguel Correa yer aldı.

İddiaya göre, Correa, askerlerin kurtarılmasından sonra Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı askerlerden yaralı askerlere 66 ünite kan verilmesini ve BAE'nin talebi üzerine 7 askerin Almanya'daki ABD Askeri Hastanesine nakledilmesini sağladı.

Bu kurtarma operasyonunun Tümgeneral Correa'nın BAE'de "kahraman gibi" anılmasına yol açtığı belirtilen haberde, görevden alındıktan sonra Ulusal Güvenlik Konseyinde görevlendirilen Correa'nın İsrail ile BAE arasındaki gizli görüşmelerde kilit rol oynadığı iddia edildi.

Beyaz Saray'daki toplantıda bulunan ve Wall Street Journal gazetesine konuşan bazı yetkililer, BEA Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed'in Tümgeneral Correa'yı işaret ederek, "General ailemin bir parçasıdır" dediği ve daha sonra da "O olmasaydı tüm bunlar olmazdı" ifadesini kullandığını iddia etti.

ABD'li generalin temmuz ayında Abu Dabi'ye gittiği ve orada İsrail ile yapılacak anlaşmanın detaylarını Bin Zayed ile konuşurken, toplantıya ABD tarafından kurtarılan kraliyet ailesi mensubu askerin de çağrıldığı belirtildi.

İsrail, BAE ve Bahreyn 15 Eylül'de ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da masaya oturmuş, 2 körfez ülkesinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmek üzere bir ortak çerçeve anlaşması imzalamıştı.

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