BAE'nin birçok kentindeki şiddetli yağış hayatı felç etti

BAE'nin birçok kentindeki şiddetli yağış hayatı felç etti

Birleşik Arap Emirklikeri'nde cuma gününden bu yana şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürüyor. Dubai, Sharjah ve Abu Dabi şehirlerini vuran şiddetli yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar sular altında kalırken, su basan dükkanlarda da malzemeler kullanılamaz hale geldi. Dükkanlarda ağır hasar oluştu.

Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, atmosferik istikrarsızlık durumunun salı gününe kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Yetkililer, bölge sakinlerine sel baskınlarının yaşandığı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.