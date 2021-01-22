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22 Ocak 2021 Cuma 21:32:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 21:32:00

BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar

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Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile imzalanan F-35 tipi savaş uçağı ve SİHA'ların yer aldığı "savunma paketi" anlaşmasının değerinin 23 milyar dolar olduğunu açıkladı.

BAE'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerinin ABD hükümetiyle daha önce satın almak istediği F-35 savaş uçağı ve diğer savunma ekipmanlarını içinde barından anlaşmanın yapıldığı ifade edildi.

Anlaşma bedelinin 23 milyar dolar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu savunma paketinin içinde 10.4 milyar dolarlık 50 adet F-35 tipi savaş uçağı, 2.97 milyar dolarlık 18 adet MQ-9B tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve 10 milyar dolarlık farklı mühimmatın yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma metninde söz konusu savunma paketinin teslimi için tahmini bir takvimin yer aldığı aktarılırken, belirli bir tarih ise verilmedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 20 Ocak'taki görevinin son gönünde BAE'ye F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söylemişti.

ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu.

BAE'nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı.

Etiketler : bea abd Washington Büyükelçiliği
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