BAE'den zaman ayarlı Yunanistan hamlesi... 4 adet F-16 savaş uçağı gönderdi

Doğu Akdeniz'deki Yunanistan provakasyonuna son destek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.



Yunanistan merkezli Kathimerini'nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Girit'e Yunan ordusuyla ortak eğitim için 4 F-16 savaş uçağı gönderdi.

Haberde Yunanistan Savunma Bakanı Konstantinos Floros'un BAE'li mevkidaşı Korgeneral Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi ile geçtiğimiz perşembe günü görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Yunan medyasında, Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın BAE dışında Mısırlı mevkidaşıyla da görüştüğü, Ege, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle, üç ülke arasında ortak tatbikat yapılması konusunda karar aldıklarını iddia etti.

Gazete, BAE uçaklarının Girit'e konuşlanmasının Türkiye ve Katar'ın Libya hükümetiyle askeri anlaşmalar imzalanmasından iki gün sonra geldiğine dikkat çekti.