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04 Ekim 2021 Pazartesi 10:35:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 10:35:00

BAE'den önemli Türkiye açıklaması

Kaynak: Reuters

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BAE devlet başkanı danışmanlarından Enver Gargaş, 'Türkiye'nin yakın zamanda Mısır, Müslüman Kardeşler, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de adım atmamız ve orta yolda buluşmamız çok önemli' dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bölgede yeni çatışmalardan kaçınmak için İran ve Türkiye ile olan uzun süreli rekabeti diyalog yoluyla yönetmeye çalışıyor.

Konu hakkında bilgiyi veren BAE devlet başkanı danışmanlarından Enver Gargaş, Cumartesi günü bir konferansta yaptığı açıklamada ABD'nin bölgeye dair kararlılığı ile ilgili belirsizlikler olduğunu ve Çin ile ABD arasında "soğuk savaşın yaklaştığı" konusunda endişeler olduğunu dile getirdi.

Çin ile güçlü ekonomik bağları olan Körfez ülkeleri aynı zamanda ABD ordusunun korumasına da ciddi şekilde ihtiyaç duyuyorlar ve İran ile ABD arasındaki 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe sokulması için başlatılan görüşmelerin yanı sıra ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın ülkede yönetimi yeniden ele geçirmesini yakından takip ediyorlar.

Gargaş, "Amerika'nın bölgedeki etkinliğine dair neler olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Henüz kesin olarak bilmesek de Afganistan bir sınav ve dürüst olmak gerekirse gerçekten endişe verici bir sınav" dedi.

Dünya Politika Konferansı'nda konuşan Gargaş, "Bizim kısmen yapmamız gereken şey bölgeyi daha iyi yönetmek. Bir boşluk var ve ne zaman boşluk olsa sorun çıkıyor." dedi.

Gargaş, "Türkiye'nin yakın zamanda Mısır, Müslüman Kardeşler, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de adım atmamız ve orta yolda buluşmamız çok önemli" dedi.

Gargaş, "Türkler şimdiye kadar onlara söylediğimiz şeylerle ilgili son derece pozitif davrandılar. İran ile de temas kurulacağına yönelik pozitif mi düşünüyorum? Evet düşüncelerim pozitif. İran'ın bölgedeki adımlarını değiştireceğine yönelik olumlu mu bakıyorum? Burada gerçekçi olmak durumundayım fakat İran'ın da boşluk ve gerilim konusunda endişeli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Pandemi nedeniyle politik olmayan önceliklerin ön plana çıktığını söyleyen Gargaş, şimdilerde en büyük endişenin ABD ve Çin arasında kalmamak olduğunu dile getirdi.

Gargaş, "Bir soğuk savaşın yaklaşmakta olmasından hepimiz endişe duyuyoruz. Bu hepimiz için kötü bir haber çünkü uluslararası sistem içerisinden bir seçim yapmak son derece zor ve bence bu hiç de kolay bir süreç olmayacak" dedi.

BAE bölgedeki Arap olmayan ülkelerden İran ve Türkiye ile olan ilişkilerinde gerilimi azatlamak için adım atmıştı.

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri BAE İran Türkiye
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