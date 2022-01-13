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13 Ocak 2022 Perşembe 08:53:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 08:56:00

BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Burası endüstri için büyük bir güç merkezi

Kaynak: Star.com.tr

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BAE, Ankara ile artan diplomatik ve ekonomik ilişkilere dair yaptığı açıklamada Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu yaparak, "Burası endüstri için büyük bir güç merkezi; çok büyük lojistik becerisi var." açıklamasında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet yatırım fonu Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nin Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, son zamanlarda Türkiye ile artan diplomatik ve ekonomik ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

10 milyar dolarlık yatırım anlaşmasından sonra Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediklerini belirten el Suwaidi, Türkiye'de finans, lojistik ve gıda alanında yatırımlarla ilgilendiklerini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK KONUMUNA VURGU

Türkiye'nin konumunun önemine vurgu yapan BAE'li yetkili, "Türkiye hakkında sevdiğim şey şu ki, konum olarak bir teslimat Almanya'ya 12 saatte ulaşıyor ve 84 milyonluk nüfusu var. Burası endüstri için büyük bir güç merkezi; çok büyük lojistik becerisi var. Dolayısıyla lojistikle kesinlikle ilgileniyoruz. Gıda açısından harika işler var, bununla da kesinlikle ilgileniyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM UZUN VADEDE KAZANDIRIR"

Suwaidi ayrıca, Türkiye'de finansal hizmet sektörüne de büyük ilgi duyduklarını söyleyerek, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin ve yatırım yapmanın uzun vadede kazançlı olacağını belirtti.

ERDOĞAN ŞUBATTA BAE'YE GİDECEK

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed, 24 Kasım 2021'de Ankara'yı ziyaret etmiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan'ın da şubat ayında BAE'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri TÜRKİYE Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed
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