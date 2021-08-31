VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taliban Pencşir'e saldırdı
BM: Kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülke kalmadı
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem... Eskişehir ve Ankara'da hissedildi
Eşinin balkondan atıp, "intihara kalkıştı" dediği kadın konuştu! Gözleri ve kaşlarıyla ifade vermiş
BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Fransa, Türkiye'yi işaret etti: Görüşmeler var
Akşener milletin aklıyla dalga mı geçiyor?
Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı
Fatih Sultan Mehmet'in ateş topları gibi
Ülkesini eleştiren ABD'li yarbay için şaşırtan emir
"Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?"
İran'dan sert tepki
Turkcell'in sosyal sorumluluk ve sağlıklı yaşamı buluşturan etkinliğinde geri sayım başladı
Tarihe geçen fotoğraf! 20 yıllık işgal sona erdi
Ünlü yatırımcı Mobius'tan altın uyarısı!
İki ülke arasında tarihi dönem! Türkiye Başkonsolosluk açan ilk ülke olacak
Eski kıyafetlerini çıkardılar! İşte Taliban'ın askeri kamuflajı
AKINCI TİHA Fransa gündeminde
Musul'da Fransız oyunu! Macron'dan açık provokasyon
Taliban'ın üst düzey yetkilisi: Gönlümüz Türkiye ile bir atıyor
Ümit Özdağ kendisini eleştirenlere canlı yayında hakaret etti
''Her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız''
Yeni bir Bakanlık kurulması planlanıyor
F-16'nın görevini de üslenecek
31 Ağustos 2021 Salı 15:29:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 15:31:00

BAE'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABONE OL

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan dünkü telefon görüşmesine yönelik, ülkelerinin yeni süreçte bölgedeki ülkeler ve halkların istikrarı için iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini, "çok olumlu ve dostça" şeklinde yorumladı.

Uzun yıllardır BAE dış politikasının önemli isimleri arasında yer alan Gargaş, Erdoğan ile Al Nahyan'ın dünkü telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

İki liderin görüşmesini "çok olumlu ve dostça" olarak yorumlayan Gargaş, söz konusu temasın özellikle BAE'nin bölgesel istikrar için köprüler inşa etme arayışında olduğu yeni sürece denk gelmesine dikkati çekti.

Gargaş, BAE'nin yeni süreçte bölgedeki ülkeler ve halkların istikrarı için iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, 19 Ağustos'ta da BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmişti.

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri BAE dış politikası Başkan Erdoğan Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan
"Küçükken ben!"

"Küçükken ben!"
Yeni sezon heyecanı

Yeni sezon heyecanı
İmaj değişimine özel paylaşım

İmaj değişimine özel paylaşım
Koronavirüsü atlattı, şarkı çıkardı

Koronavirüsü atlattı, şarkı çıkardı
Sete çıktılar

Sete çıktılar
Merak uyandıran paylaşım!

Merak uyandıran paylaşım!

Romantik doğum günü paylaşımı: Aşkla sağlıkla

Romantik doğum günü paylaşımı: Aşkla sağlıkla
Kapadokya'da film zamanı

Kapadokya'da film zamanı
Çekimler başladı

Çekimler başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER