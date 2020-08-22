BAE Akdeniz'de ateşle oynuyor: Girit'e F-16 savaş uçakları konuşlandırıyor

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22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:19:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:33:00

BAE yine haddini aştı: Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'e F-16 gönderiyor

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İsrail ile barış görüşmelerine başlayarak Türkiye'nin ve Müslüman ülkelerin tepkisini çekmişti. BAE, Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı ülkelere desteğini göstermek için Yunanistan ile ortak tatbikata hazırlanıyor.

Yunanistan, Fransa’dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de Doğu Akdeniz’de askeri tatbikata hazırlanıyor. BAE, Filistin’e ilhak kararının durdurulması karşılığında İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alarak Türkiye’nin tepkisini çekmişti.

10 GÜN BOYUNCA GİRİT’TE

Yunan basınına göre, BAE’nin 4 adet F-16 tipi savaş uçağı Girit adasındaki Suda hava üssünde yaklaşık 10 gün süreyle konuşlanarak, Yunan F-16’ları ile birlikte tatbikat gerçekleştirecek. Geçen hafta, Yunan donanmasına ait 4 fırkateyn, Fransız ‘Tonnerre’ helikopter gemisi, ‘La Fayette’ fırkateyni ve 2 Kıbrıs Rum Kesimi’nden havalanan 2 adet Rafale tipi uçak ile birlikte Doğu Akdeniz’de 3 saat süren ortak eğitim yapmıştı.

KRİZDE KRİTİK HAFTA

Hürriyet'in haberine göre, Doğu Akdeniz’deki yetki bölgeleri nedeniyle Türkiye-Yunanistan arasında kriz sürerken pazartesiden itibaren ise kritik bir haftaya giriliyor. Yunanistan’ın 6 Ağustos’ta Mısır ile imzaladığı deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşma, çarşamba günü parlamentoda onaylanacak. 28 Ağustos günü de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı gerçekleştirilecek. Atina ve Rum Yönetimi, AB’den Türkiye’ye karşı yaptırım istiyor.

ALMANYA’DAN YENİ DİYALOG GİRİŞİMİ

Almanya,Türkiye ile Yunanistan arasında bir diyalogun başlaması amacıyla üstlendiği girişim çerçevesindeki çabalarını önümüzdeki hafta yoğunlaştıracak. Atina diplomasi kulislerinde, Almanya’nın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başbakan Miçotakis’in diplomasi dairesi şefi Eleni Surani ve Başbakan Angela Merkel’in diplomasi danışmanı Jan Hecker’in 28 Ağustos cuma günü Berlin’de buluşmaları için çaba sarfettiği belirtiliyor. Yunanistan, bugüne kadar net bir tavır almadı. 

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