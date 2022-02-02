02 Şubat 2022 Çarşamba 23:15:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 23:15:00
BAE Savunma Bakanlığı: Ülkenin hava sahasını ihlal eden 3 İHA imha edildi
Kaynak: AA
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasını ihlal eden 3 İHA'nın, savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasını ihlal eden 3 İHA'nın, savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi.
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