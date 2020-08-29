BAE, İsrail'e uyguladığı boykotu iptal etti

BAE'den skandal 'İsrail' kararı: Ekonomik boykot iptal edildi
Kaynak: DHA
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini açıkladı. İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al, Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk ticari uçuşunu pazartesi gerçekleştireceğini duyurmuştu.
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