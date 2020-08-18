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18 Ağustos 2020 Salı 18:52:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 18:52:00

BAE-İsrail normalleşme anlaşması Tunus'ta protesto edildi

Kaynak: AA

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Tunuslular, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını protesto etti.

"Tunus Normalleşme Sistemi ile Mücadele Ağı"nın çağrısıyla düzenlenen gösteride, aralarında sivil toplum aktivistleri, hukukçular, siyasiler ve Tunus Gazeteciler Sendikası temsilcilerinin de bulunduğu göstericiler, başkent Tunus'taki BAE Büyükelçiliği önünde toplandı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "normalleşme ihanet ve utançtır" sloganlarıyla BAE ile İsrail arasındaki anlaşmaya tepki gösterdi.

Tunus Normalleşme Sistemi ile Mücadele Ağı üyesi Salah ed-Davudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BAE'nin İsrail ile normalleşmesi Filistin davasına ve Filistin halkına darbe ve Arapların bu konudaki duruşuna ihanettir." dedi. Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Necib el-Bağuri ise, Sendika olarak Filistin halkının yanında ve Filistinlilerin hakkını ihlal eden her türlü girişimin karşısında olduklarını söyledi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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