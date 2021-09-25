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25 Eylül 2021 Cumartesi 20:57:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 22:07:00

BAE hükümet kabinesinde revizyona gidildi

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet kabinesinde revizeye gidilerek 6 bakanlıkta değişiklik yapıldığı bildirildi.

BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabı üzerinden hükümet kabinesinde meydana gelen revize hakkında bir açıklama yaptı.

Al Maktum, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nayhan ile yaptığı görüşmenin ardından, BAE'de yeni hükümet kabinesine yeni bakanların atamasının yapıldığını kaydetti.

Yapılan değişiklik kapsamında atanan yeni bakanların isimlerine değinen Al Nahyan, Şeyh Maktum bin Reşid el Maktum'un Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Muhammed bin Hadi el Hüseyni'nin Mali İşlerden Sorumlu Bakanı, Abdullah bin Sultan bin Avvad en-Naimi'nin Adelet Bakanı, Abdulrahman el-Avr'ın İnsan Kaynakları ve Vatandaşlık Bakanı, Meryem el Meheri'nin İklim ve Çevre Bakanı, Abdullah bin Mehir el Ketbi'nin Federal Yüksek Meclis İşlerinden Sorumlu Bakanı olarak atandığını bildirdi.

BAE'de son olarak 14 Temmuz 2020'de 15. hükümet kabinesinin teşkil edildiği duyurulmuştu.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 2019'da 4'üncü defa Devlet Başkanı olarak seçilmişti.

Etiketler : BAE Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Devlet Başkanı
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