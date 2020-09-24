BAE, Filistin'deki işgalci şirketlere ortak oldu!

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24 Eylül 2020 Perşembe 16:10:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 16:20:00

BAE, Filistin'i işgal eden İsrailli şirketlerle anlaşmalar imzalıyor

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin bünyesinde bulunan bazı şirketler, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim Yahudi yerleşimlerini destekleyen İsrailli kurumlarla anlaşmalara imza attı. Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri, Uluslararası Hukuk'a göre yasa dışı kabul ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketleri, işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini destekleyen bazı İsrailli kurumlarla anlaşmalar yaptı.

BAE medyasında yer alan haberlere göre, bazı BAE şirketleri, son birkaç hafta içinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR), İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak inşa ettiği yerleşimlerde faaliyet gösteren 112 şirketin yer aldığı listedeki isimlerden bazılarıyla anlaşma yaptı.

ANLAŞMADA İSRAİL'İN EN BÜYÜK BANKASI DA VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; OHCHR'nin açıkladığı listede yer alan İsrail'in en büyük bankalarından Bank Leumi; Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası First Abu Dabi Bank'ın (FAB) yanı sıra Dubai'de bulunan Emirates NBD Bank ve Abu Dabi İslami Bankası ile anlaşmalar imzaladı.

Listede yer alan bir diğer şirket İsrail'in önde gelen bankalarından Bank Hapoalim ile Emirates NBD Bank arasında da iş birliği anlaşması imzalandı.

Dubai hükümeti basın ofisi, söz konusu anlaşmanın BAE ve İsrailli bankacılar arasındaki ilk anlaşma olduğunu belirtti.

'NORMALLEŞME' ANLAŞMASI KAPSAMINDA

Haaretz gazetesinde geçen yıl yayımlanan haberde, İsrail Film Fonu'nu denetleyen kurumlardan biri olan İsrail Film Konseyi'nin, biri işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimlerinde olmak üzere 3 yeni sinema fonu kurulmasını onayladığı bilgisi paylaşılmıştı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Normalleşme anlaşmasından bu yana BAE ile İsrailli şirketler arasında çeşitli anlaşmaların ve sözleşmelerin imzalandığına ilişkin sık sık açıklamalar yapılıyor.

KARA LİSTEDE HEM İSRAİLLİ HEM ULUSLARARASI ŞİRKETLER VAR

OHCHR, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren şirketleri içeren "kara liste"yi 12 Şubat'ta yayımlamıştı. Söz konusu listede hem İsrailli hem de uluslararası şirketler yer alıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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