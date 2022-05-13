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BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti
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13 Mayıs 2022 Cuma 15:17:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 15:17:00

BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti

Kaynak: Reuters

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Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti. Ülkede 40 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Açıklamada, " Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE başkanı Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümü nedeniyle BAE halkına, Arap ve İslam ulusuna ve dünyaya başsağlığı diliyor." ifadeleri yer aldı.

73 yaşındaki bin Zayed El Nahyan, 3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı ve Abu Dabi Şeyhi olarak görev yapıyordu.

1971'den 2 Kasım 2004'te vefat edene kadar BAE'nin ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapan babası merhum Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan'ın halefi olarak seçilmişti.

1948 doğumlu Şeyh Halife, BAE'nin ikinci devlet başkanı ve Abu Dabi Emirliği'nin 16. hükümdarıydı. Şeyh Zayed'in en büyük oğluydu.

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri bin Zayed El Nahyan Sultan El Nahyan
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