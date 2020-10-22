Azeri spiker haberi sunarken gözyaşlarını tutamadı:15 yıldır bu anı bekliyordum

Azerbaycanlı spiker memleketi Zengilan'ın kurtuluş haberini verirken gözyaşlarına boğuldu
Azerbaycan'da TV spikeri olan Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermenistan işgalinden kurtarıldığı haberini sunarken gözyaşlarına boğuldu.
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı.
AZERİ SPİKER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
ARB24 isimli Azerbaycan kanalında spikerlik yapan Günel Mövsümova, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı.
Sunucu Mövsümova, memleketinin bugün işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilanlı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım." dedi.
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