  • BIST
    119031
  • Dolar
    6,8468
  • Euro
    7,9593
  • Altın
    416,9220
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı çözülemedi
Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
Uganda'da koronavirüsten ilk ölüm
Bakan Selçuk'tan Pınar Gültekin cinayeti açıklaması: Sürecin takipçisi olacağız
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
Yazar Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
İnternet üzerinden haksız kazanç sağlayan 67 şüpheli yakalandı
'AB-Türkiye (göç) mutabakatının yeniden hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor'
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
Kardeşini köpekten koruyan Walker'a fahri Dünya Şampiyonluğu verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ayasofya, İslam alemini kıyamda buluşturuyor
Yerli otomobilde kullanılacak toprak Malatya'dan çıktı
Azerbaycan'ın son hamlesi korkuttu! Ermenistan'da SİHA paniği
Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1217 kişi öldü
Reyhanlı Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Mısır'da meclisinden Sisi'ye eleştiri
Mete Yarar'ın sorularını yanıtlayan Selçuk Bayraktar: Amerikan rüyası değil Türk rüyası mümkün
AK Parti'den Macron'un sözlerine sert yanıt! Yine yanlış yerde duruyor
CHP'li Sinan Aygün'den bomba sözler... Erdoğan'ın elini öpeceğim
Yurt dışında yerleşik kişiler 174 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama: Tehdit veya yaptırım söylemlerini kabul etmiyoruz
23 Temmuz 2020 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 17:41:00

Azerbaycan'ın son hamlesi korkuttu! Ermenistan'da SİHA paniği

ABONE OL

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan'ın Türk SİHA'sı satın alma girişimi üzerine paniğe kapılan Ermenistan alarma geçti. Rusya ve Ermenistan ortak tatbikat düzenledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Rusya ile Ermenistan'ın ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptığını duyurdu.

Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ermenistan'da Rusya ile ortak hava savunma sistemleri tatbikatı başlattıklarını belirterek, tatbikatın amacının "keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi" olduğunu kaydetti.

RUSYA VE ERMENİSTAN'DA SİHA ALARMI!

Tatbikat sırasında SİHA'lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirileceğini aktaran Stepanyan, "Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER