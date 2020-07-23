Azerbaycan'ın son hamlesi korkuttu! Ermenistan'da SİHA paniği
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan'ın Türk SİHA'sı satın alma girişimi üzerine paniğe kapılan Ermenistan alarma geçti. Rusya ve Ermenistan ortak tatbikat düzenledi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Rusya ile Ermenistan'ın ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptığını duyurdu.
Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ermenistan'da Rusya ile ortak hava savunma sistemleri tatbikatı başlattıklarını belirterek, tatbikatın amacının "keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi" olduğunu kaydetti.
RUSYA VE ERMENİSTAN'DA SİHA ALARMI!
Tatbikat sırasında SİHA'lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirileceğini aktaran Stepanyan, "Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor." ifadelerini kullandı.
Tatbikatın ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.
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