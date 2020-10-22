Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması

Hacıyev, İngiltere Yabancı Gazeteciler Derneğince internet üzerinden düzenlenen etkinlikte konuştu.

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını belirten Hacıyev, buna tepki gösterilmesini istedi.

Suriye'den Azerbaycan'a savaşçıların taşındığı iddiasını tamamen reddettiklerini dile getiren Hacıyev, "Öncelikle öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim oldukça profesyonel bir ordumuz var. Yeteri kadar da yedek gücümüz var." dedi.

Ermenistan saflarında başka ülkelerden gelen savaşçıların olduğuna dikkati çeken Hacıyev, Suriye ve Lübnan'ın yanı sıra ABD, Kanada ve özellikle Fransa'dan Ermenilerin Ermenistan silahlı güçleri saflarına katıldığını söyledi.

- "PKK'LI TERÖRİSTLER İLK SAVUNMA HATTINDA GÖREVLENDİRİLİYOR"

İlgili ülkelerden Ermenistan'ın Ermeni kökenli vatandaşlarını savaşta kullanmasını, bu kişilerin Azerbaycan ordusuna karşı savaşarak Azerbaycanlı sivilleri öldürmelerini durdurmasını isteyen Hacıyev, "Aynı zamanda PKK terör örgütünün savaşa dahil olması konusunda endişemiz var. Onlar da Ermenistan silahlı kuvvetleri saflarında yer alıyor. Esasen (PKK'lı teröristler) Ermenistan silahlı güçlerinin ilk savunma hattında görevlendiriliyor." diye konuştu.

- "SİVİL UÇAKLARLA SİLAH TAŞINIYOR"

Ermenistan'a değişik ülkelerden silah taşınması konusunda da endişelerinin olduğunu kaydeden Hacıyev, "Ermenistan tarafı sivil uçakları kullanıyor. Bu, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarına aykırı. Sivil uçaklara füze sistemlerini yüklüyorlar. Ayrıca, 'insani yardım' adı altında silah ve füzeler gönderiliyor. Ermenistan, resmi uçağını sanki resmi bir ziyaret yapıyormuş gibi kullanarak Ermenistan'a silah taşıyor. Bunlarla da Azerbaycanlı sivilleri öldürüyorlar. Bunun da uluslararası medya tarafından incelenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ULUSLARARASI KANUNLAR TEMELİNDE"

Türkiye ile Azerbaycan arasında özel bir ilişki ve kardeşlik bağının olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Türkiye'nin bize verdiği moral destek, diplomatik destek, coğrafi destek. Türkiye, bölgesel bir ülke. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği diplomatik ve moral destek esasen uluslararası kanunlar temelinde gerçekleşiyor. Elbetteki Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma alanında iş birliği bulunuyor ancak bu, Azerbaycan'ın savunma kapasiteleriyle ilişkilendirilemez veya üçüncü bir ülkenin savaşa katılımı olarak değerlendirilemez. Bunu Ermenistan'ın diğer bir propagandası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD'DEKİ GÖRÜŞMELERDE İLERLEME BEKLEMİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı Washington'a davet etmesine de değinen Hacıyev, bu görüşmelerde herhangi bir ilerleme beklemediklerini söyledi.

ABD'nin Minsk Grubu'nun eş başkanlarından olduğuna dikkati çeken Hacıyev, Washington'un sorunun barışçıl yoldan çözülmesi için çaba gösterdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Azerbaycan'ın 30 yıldır müzakereler yürüttüğünü hatırlatan Hacıyev, müzakerelerde başarısız olunmasının sorumluluğunun aynı zamanda Minsk Grubu eş başkanlarının da omuzlarında olduğunu sözlerine ekledi.