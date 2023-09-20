Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov yaptığı açıklamada, Karabağ'da başlatılan operasyonun başarıyla devam ettiğini ve Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 60'tan fazla mevzinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini belirtti. Eyvazov, aynı zamanda Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 20 askeri aracın, 40'tan fazla topçu bataryasının, 30'dcn fazla havan topunun, 2 adet füze sisteminin ve 6'dan fazla iletişim istasyonunun imha edildiğini açıkladı.

Azerbaycan'ın sivil yerleşkeleri hedef aldığına ilişkin Ermenistan'ın açıklamalarını yalanlayan Eyvazov, bunun Azerbaycan ordusunu karalama kampanyasından başka bir şey olmadığını ve Azerbaycan ordusunun yalnızca meşru askeri hedefler imha ettiğini aktardı.

"SİVİLLER TESPİT EDİLDİĞİNDE SALDIRILAR ASKIYA ALINIYOR"

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin saldırılarından kaçmak için Ermeni silahlı kuvvetleri birimlerinin sivil yerleşim alanlarına askeri teçhizatlarını yerleştirdiğini belirten Eyvazov, "En modern gereksinimleri karşılayan yüksek hassasiyetli silahlar ve muharebe teçhizatımız bulunuyor. Bu silahları kullanan profesyonel askeri personelimiz, meşru askeri hedeflerin yanında sivilleri tespit edilmesi durumunda saldırılar askıya alıyor" dedi.

"MEŞRU ASKERİ HEDEFLER NOKTA ATIŞLARIYLA İMHA EDİLİYOR"

Ermeni silahlı güçlerin sivil yerleşim yerlerinde içinde ve çevresinde askeri teçhizat konuşlandırmasına rağmen operasyonların başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Eyvazov, "Yüksek hassasiyetli atışlar sonucunda yalnızca Ermeni güçlerin atış noktaları, askeri teçhizatı ve askeri amaçlarla kullanılan askeri altyapısı imha edilerek etkisiz hale getiriliyor" dedi.

"KARABAĞ'DAKİ SİLAHLI ERMENİ GÜÇLERİ TESLİM OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Karabağ'daki Ermeni sivillere, askeri hedeflerden uzak durmaları konusunda çağrıda bulunduklarını belirten Eyvazov, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı grupları üyelerini silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırıyoruz. Ayrıca bölgedeki sivillere, onlara yakın durmamalarını ve herhangi bir yardımda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Tavsiye niteliğindeki bildirimler hoparlörler ve diğer teknik araçlarla iletiliyor" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN, ERMENİ SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT ÇOK SAYIDA SİPER, SIĞINAK VE ASKERİ KONVOYU İMHA ETTİ

Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasadışı Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan, Karabağ'da yasadışı bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında belirlenen hedefleri teker teker imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasadışı Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI MÜŞAVİRİ HACIYEV: AZERBAYCAN SİVİLLERİ HEDEF ALMIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Karabağ'da yürüttüğü terörle mücadele operasyonunda sivilleri hedef almadığını vurguladı.

Azerbaycan, Karabağ'da yürüttüğü terörle mücadele operasyonun sivillerin hedef alınmadığına dair peş peşe açıklamalar yaparak, kanıtlar sunmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, Karabağ'da Ermeni sivillerin hedef aldığına ilişkin iddiaları yalanlayarak, "Ermeni güçlerinin Karabağ'da kazılan hendeklerle güçlendirilmiş askeri karakolu, meşru bir askeri hedef olmasına rağmen, yakınlarında sivillerin ve araçların bulunması nedeniyle operasyon durduruldu. Azerbaycan sivilleri hedef almıyor" ifadelerini kullandı.

Hacıyev'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Ermeni güçlerin kullandığı askeri karakolun yakınlarında sivillerin ve araçların bulunması nedeniyle operasyon durdurulduğu açık bir şekilde görüldü.

- AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DA ANAYASAL YAPIYI TESİS İÇİN BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR TEDBİRLERİ

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyonun mayına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına çarpmasıyla da 4 polis şehit oldu.

Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.