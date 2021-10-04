VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
500 bin liralık vurgun!
2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
İran'ın hedefi ne? Uzmanlar Azerbaycan ve Ermenistan sınırında başlatılan askeri tatbikatı yorumladı
Kuzeyde Zirkon füzesini denizaltından test ettiler
Akdeniz'de Rum gemisine müdahale!
Çanakkale Köprüsü'nün ünü sınırları aştı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Yunanistan'dan şaşırtan Türkiye çağrısı!
Azerbaycan'dan İran'a resmi yanıt
Eğitim kurumları siber saldırıların hedefinde
Saklamasını söylediği düğün altınları çaldı
Göçmenlerin paralarını gasbeden organizatör yakalandı
Altın Portakal'ın 58.yılı
Konya'daki kavgada 2 kişi bıçaklı yaralandı
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
Motoru alev aldı kullanılamaz hale geldi
3 bin 24 yavru denizle buluştu
Otomobil alev alev yandı
BAE'den önemli Türkiye açıklaması
Kafkaslar'da ''İran'' gerilimi! Hamaney'den açıklama
ABD'den büyük skandal! Teröristlere tank verdiler
'Nokta Vuruş'un sırrı!
Paşinyan'dan kritik Aliyev açıklaması
Kore yarımadasında ılımlı hava
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:05:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 11:39:00

Azerbaycan'dan İran'a resmi yanıt

Kaynak: AA

ABONE OL

İran'ın, Azerbaycan sınırında yabancı güçlerin olduğuna dair iddialarına Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yalanlama geldi. Sözcü Abdullayeva, "Azerbaycan topraklarında devletimize veya komşu ülkelere tehdit oluşturabilecek terör unsurları da dahil olmak üzere herhangi bir gücün varlığı tartışılamaz bile." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ülkesinde bir televizyon kanalına verdiği röportajda Azerbaycan'la ilgili dile getirdiği bazı iddiaları değerlendirdi.

AA'da yer alan habere göre; Abdullahiyan'ın Azerbaycan-İran sınırı yakınlarında üçüncü ülkelere ait güçlerin bulunduğu yönünde iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapan Abdullayeva, "Hiçbir dayanağı olmayan bu iddiaları kabul etmiyoruz. Azerbaycan topraklarında devletimize veya komşu ülkelere tehdit oluşturabilecek terör unsurları da dahil olmak üzere herhangi bir gücün varlığı tartışılamaz bile. Maalesef 44 günlük savaşta bazıları bu gibi asılsız iddialarda bulundu. Bu iddiaların mesnetsiz olduğunu o zaman belirtmiştik, şimdi de yineliyoruz ve şu ana kadar Azerbaycan'a bu hususta herhangi bir delil sunulmamıştır." ifadelerini kullandı.

Abdullayeva, uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığının Azerbaycan için her zaman temel ilkelerden biri olduğunu kaydederek "Azerbaycan yıllarca işgalden, uluslararası sınırlarının ihlalinden muzdarip oldu. Özellikle İran'la sınırımızın 130 kilometreden fazla kısmı uzun yıllar Ermenistan'ın işgali altında kaldı. Ne yazık ki bu yıllar içerisinde dost İran devletinden, sınırımızın bir kısmının işgal altında bulunmasına ilişkin şimdiki gibi sert tepki duymadık." ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın "dış güçlerin Azerbaycan'a müdahalesi" iddiasını Abdullayeva, "Azerbaycan her zaman ulusal çıkarlarına dayalı bağımsız dış politika izlemiş ve son 30 yılda attığı somut adımlarla bunu defalarca kanıtlamıştır. Komşu ülkelerle dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi dış politikamızın temel önceliklerinden biridir ve bu yönde sürekli adımlar atıyoruz." şeklinde yanıtladı.

Abdullayeva, Azerbaycan'ın İslami dayanışma konusuna çok duyarlı olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatında aktif konumuyla öne çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Azerbaycan topraklarının işgal durumunun sona ermesi, o bölgede Ermenistan'ın büyük miktarda silah stoklaması, uyuşturucu kaçakçılığı, teröristlerin eğitimi gibi yasa dışı faaliyetlerinin önlenmesi, İslam dini ve kültürel anıtlarına yaptıkları hakaret ve tahribatlara son verilmesi, 30 yıllık hasretten sonra Azerbaycanlı göçmenlerin ata topraklarına dönmeleri, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının İran'ın da çıkarına olacağını düşünüyoruz."
Etiketler : iran azerbaycan ermenistan Abdullayeva
Aradığı aşkı meslektaşında buldu

Aradığı aşkı meslektaşında buldu
Çocuk dizisi Amerika'da

Çocuk dizisi Amerika'da
İkinci kez davayı kazandı

İkinci kez davayı kazandı
Ersoy'un orkestrası tutuklandı

Ersoy'un orkestrası tutuklandı
Pamela'yla 'Başka Bir Gün'

Pamela'yla 'Başka Bir Gün'
Jet hızıyla alışveriş

Jet hızıyla alışveriş
Aslı Gönül'ü ikna edemedim

Aslı Gönül'ü ikna edemedim
Davamın takipçisiyim

Davamın takipçisiyim
Oğluyla ilk kare

Oğluyla ilk kare

EN ÇOK OKUNAN HABERLER