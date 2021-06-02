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02 Haziran 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 09:30:00

Azerbaycan'dan haddini aşan Macron'a tarihi cevap

Kaynak: AA

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'Azerbaycan ordusu, Ermenistan topraklarını terk etmeli' diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Azerbaycan'dan cevap geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.

Macron, "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı ve Azerbaycan'ın elinde esirler olduğunu ifade ederek "serbest bırakılması" çağrısı yaptı.

"AZERBAYCAN'DA ERMENİ ASILLI ASKERİ ESİR YOK"

Macron'a cevap Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, Azerbaycan'da Ermeni asıllı askeri bir esirin olmadığı vurgulanarak, "Ateşkesten sonra sabotaj yapmak isterken yakalananlar ise esir sayılmıyor.

"4 BİN AZERBAYCANLIDAN HENÜZ HABER YOK"

"Ayrıca hatırlatalım, ilk Karabağ Savaşı'nda Ermenilerin esir aldığı 4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yoktur." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : Emmanuel Macron FRANSA AZERBAYCAN Karabağ Savaşı ERMENİSTAN
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