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29 Eylül 2020 Salı 09:10:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 09:37:00

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe: Ermeni ordusuna ait çok sayıda hedef imha edildi

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini işgalden kurtarmak için operasyon düzenliyor. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gece boyu şiddetli çatışmaların sürdüğü açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'a ait çok sayıda tankın imha edildiğini, yaklaşık 10 askerin de etkisiz hale getirildiği, Ermeni güçlerin saldırılarının önlendiği önlediği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi.


Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

4 TANK DAHA İMHA EDİLD

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

- FUZULİ KENTİNİ İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.

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